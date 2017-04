Ai microfoni di Torino Channel l'attaccante granata Iago Falque ha parlato del prossimo impegno in campionato del Toro: la partita di sabato contro la Sampdoria. “Stiamo facendo degli allenamenti duri, la squadra è su di morale perchè stiamo facendo delle belle prestazioni. Siamo pronti per sabato. Il gol di Verona è stato importante perchè ha chiuso la partita a nostro favore. A volte succedono periodi senza segnare. Dopo essere arrivato in doppia cifra mi ero un po’ fermato, adesso sono tornato al gol, sempre bello perchè dà fiducia, ma bisogna essere sempre calmi e sereni. Adesso quel che conta sono i tre punti anche per prendere fiducia in vista del derby. Il record di 13 gol fatti col Genoa è un obiettivo secondario per me. Mi mancano due reti, ma una volta arrivati in doppia cifra, segnare 11, 12 o 13 gol non cambia la vita. Quello che conta è la squadra, e inoltre già oggi ho messo a segno più assist che a Genova, dunque i numeri sono più o meno quelli”.