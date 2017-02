Pur avendo appeso gli scarpini al chiodo da diverso tempo, Marco Ferrante ancora oggi è un idolo della tifoseria del Torino. L'ex attaccante, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del momento della squadra di Mihajlovic: "Si è spenta la luce in modo anomalo, da quanto ho capito leggendo i giornali qualcosa si deve essere rotto nello spogliatoio con qualche dichiarazione di Mihajlovic che non è stata gradita dal gruppo".

"Nel calcio è molto semplice - ha continuato Ferrante - le responsabilità vanno sempre all'allenatore anche se non è sempre giusto e vero. In campo vanno i giocatori e anche se non c'è un buon feeling ci possono essere ottime stagioni. Non ho mai capito perché si debba giocare contro il mister, si va contro i propri interessi in questo modo. Tante verità non le sapremo mai, possiamo andare a sensazioni. Io credo che Mihajlovic sia il classico allenatore da Toro che dà grandi motivazioni e carica ai suoi. Poi sono subentrate altre vicissitudini che noi non conosceremo mai e la squadra ha spento la luce nonostante gli uomini importanti che scendono in campo. C'è qualche anomalia che non riesco a spiegarmi”.