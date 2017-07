Per Giovanni Simeone ormai è un testa a testa tra Torino e Fiorentina. Sia la società granata che quella viola hanno nel proprio mirino l'attaccante argentino e, negli ultimi giorni, la società toscana ha superato nella trattativa quella piemontese, avvicinandosi così al giocatore.



Prima di cedere il proprio numero 9, il Genoa vuole però cautelarsi con l'acquisto di un altro centravanti: il primo nome sulla lista dei dirigenti rossoblù è quello del milanista Gianluca Lapadula, giocatore che però è tra gli obiettivi anche dell'Atalanta. L'inserimento della società bergamasca nell'affare Lapadula ha momentaneamente bloccato la trattativa tra il Genoa e la Fiorentina per Simeone. Di questo può giovarne il Torino che spera così di poter tornare in corsa per il Cholito.