Il Filadelfia è rinato ma il Torino non è ancora entrato in possesso della sua casa. Dopo la fumata nera arrivata nell'ultimo CdA della Fondazione Filadelfia per il mancato accordo, tra le altre cose, della durata del canone d'affitto dell'impianto alla società granata, oggi era attesa la fumata bianca. Invece, nonostante ci sia stato un avvicinamento tra le parti, Fondazione e Torino non hanno ancora trovato un accordo. Settimana prossima è stato indetto un nuovo incontro tra le parti: l'obiettivo è quello di trovare finalmente un'intesa per far sì che il Torino possa entrare finalmente nella sua casa.