Circa un mese fa il Torino ha respinto gli assalti della Roma per Antonio Barreca, ora i dirigenti granata devono valutare che cosa fare con quelli del Monaco. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, infatti, la società monegasca avrebbe posato i propri occhi sul talentuoso terzino sinistro classe 1995.



Torino e Monaco hanno in ballo anche l'affare Rony Lopes, giocatore valutato poco più di 10 milioni di euro, il club del Principato potrebbe cercare di inserire proprio l'esterno portoghese come contropartita per il difensore che di milioni ne vale invece 18. Per il momento il Monaco non ha presentato ancora nessuna offerta per Barreca, ma al di là delle Alpi il terzino piace.