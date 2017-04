Joe Hart torna in Inghilterra. Come si legge su La Stampa, a fine stagione il Manchester City richiamerà il portiere dal prestito al Torino e poi deciderà che cosa fare insieme a lui. L'allenatore Pep Guardiola ha dichiarato: "Seguiamo tutti i giocatori che sono in prestito e con Joe parleremo al termine della stagione. Il contratto di Hart è in scadenza nel 2019 e un altro prestito non sarebbe sostenibile, considerando che si avvicina l’ipotesi di andarsene a parametro zero. Per il City sarebbe una beffa oltre che un danno: per questo ha già fissato il prezzo, l’asta parte dai 15 milioni di euro, e qualcuno si è già fatto avanti. Non il Toro, anche perché c’è uno stipendio da 4 milioni di euro da coprire, mentre l’Everton e il West Ham hanno già sondato il terreno e il Sun sostiene che anche il Chelsea abbia fatto un pensierino al portiere dell’Inghilterra.