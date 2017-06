Tra i giocatori che lasceranno il Torino in questa sessione di mercato c'è anche il centrocampista svedese Samuel Gustafson. Il biondo centrocampista sarà ceduto in prestito, possibilmente in Italia, ad una squadra che possa permettergli di giocare con maggiore continuità per poter così accumulare esperienza e crescere dal punto di vista tecnico.

Alla società granata, però, non sono ancora giunte offerte, per questo motivo Cairo e Petrachi sono al lavoro per cercare una sistemazione a Gustafson.