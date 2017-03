Dopo l'esordio da titolare in campionato contro il Palermo, Samuel Gustafson quest'oggi si è ricordato ai microfoni di Torino Channel. “Era la mia prima partita da titolare e quindi era un momento speciale e bello per me - ha dichiarato il centrocampista svedese - sono contento ma penso di poter fare di più, la partita era difficile nel primo tempo, loro stavano molto bassi. Ma alla fine abbiamo vinto e quindi va bene. La maggiore difficoltà che ho avuto qui in Italia? Non è una cosa sola, è tutto che è diverso rispetto alla Svezia. Ho bisogno di tempo per capire tutto, ma adesso sono già sulla strada giusta e sono contento. Migliore amico qui al Toro? Chi parla inglese Ajeti, Hart, ma anche Lukic che è arrivato con me.”