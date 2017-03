Come di consueto ad ogni vigilia di campionato, Sinisa Mihajlovic era accompagnato da due calciatori del Torino alla conferenza stampa della vigilia. Non solo Belotti, domani capitano, ma anche Samuel Gustafson, alla prima da titolare contro il Palermo come annunciato dal suo allenatore. Poco spazio finora per lo svedese: "Voler giocare è normale. Sono giovane, questo è il mio primo anno in Italia e l'Italia è molto diversa dalla Svezia, sia per quanto riguarda il calcio, sia come vita. So bene che devo lavorare per poter giocare di più nel Torino".



Sulle differenze tra Italia e Svezia, a livello calcistico: "In Italia il calcio è più veloce rispetto che quello svedese. I giocatori non sono solo più veloci con i piedi ma anche con la testa". Poi una curiosità sulla sua storia personale: "Prima di iniziare a giocare a calcio giocavo a hockey".