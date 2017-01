Tra i protagonisti del match di Coppa Italia di ieri sera tra Milan e Torino c'è anche Joe Hart. Il portiere granata, tra l'altro, è stato costretto a giocare quasi tutto il secondo tempo con una vistosa fasciatura alla testa a causa di un colpo fortuito subito da Lapadula.

Il portiere inglese, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, è quest'oggi tornato a commentare la sconfitta di ieri, lanciando però un avvertimento alla compagine rossonera in vista del match di lunedì, quando Torino e Milan si riconteranno, questa volta in casa dei granata, per la prima giornata del girone di ritorno. "Per la partità di lunedì saremo più determinati".