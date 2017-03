Joe Hart, portiere del Torino, parla dopo il pareggio contro l'Inter per 2-2: "L’Inter veniva sicuramente da un buon momento di forma, ma abbiamo giocato bene. E infatti noi siamo dispiaciuti per non essere riusciti a portare a casa i tre punti. Ci abbiamo provato, come sempre, ma non ci siamo riusciti. E anche io ho qualcosa da rimproverarmi, potevo fare meglio. Ma ora dobbiamo guardare avanti e pensare all’Udinese, perché di fatto non è cambiato nulla".