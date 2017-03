Il portiere del Torino, Joe Hart, ha parlato a Sky Sports durante gli impegni con l'Inghilterra: "Sono stato molto felice di far parte del Manchester City, fino a quando mi hanno voluto lì. Sto dando il massimo per il Torino, poi a fine stagione valuteremo il futuro. Non so dove giocherò l'anno prossimo, ma sicuramente voglio stare al livello più alto possibile".