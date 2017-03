Il portiere del Torinosi è presentato ad un evento al Kappa Store, attorniato da una moltitudine di tifosi granata. A un centro punto si è alzato il coro “chi non salta juventino è” e Hart non si è tirato indietro iniziando a saltare sorridente. Ha poi dispensato parole d’amore nei confronti dei tifosi e della città: “Mi sto godendo Torino, il calcio italiano, i tifosi del Toro, la nuova cultura.per quello che mi stanno dando. Il calcio italiano? Non c’è nulla che non mi piaccia: allenatore, campionato, tifosi. Sono molto grato a loro e li apprezzo molto. Per la scelta sul mio futuro considererò anche questo fattore molto importante”.