Dopo la sconfitta subita al Dall'Ara per opera del Bologna, Joe Hart non ha nascosto la propria delusione. Il portiere del Torino, attraverso un post sul proprio profilo facebook, ha infatti manifestato tutta la propria amarezza per il 2-0 subito che ha allontanato ancora di più la formazione granata dalla zona Europa League.

"Sono molto deluso, ringrazio i tifosi che come sempre hanno viaggiato per venire a sostenerci. Saremo pronti a combattere di nuovo per voi nella prossima partita". È questo il messaggio condiviso sui social network da Hart.