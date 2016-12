Ai microfoni di Sky Sport Uk, il portiere del Torino Joe Hart ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato del sua esperienza in granata e di quella al Manchester City. “Il nostro obiettivo è fare il meglio che possiamo, siamo una buona squadra ma ovviamente in campionato ci sono diverse grandi avversarie. L’obiettivo è il raggiungimento dell’Europa, credo che con questo progetto e con il nostro allenatore che è già stato in un grande club come il Milan, le cose possano andare bene. Non devo dimostrare nulla agli altri, sono qui perché avevo bisogno di fare una nuova esperienza altrove. Voglio fare il massimo per il Torino e non credo che la mia strada si incrocerà ancora con quella del Manchester City. Sono molto grato al Torino per avermi dato questa opportunità”.



Poi, sul Manchester City: “Dopo gli Europei ho parlato con Guardiola e anche se mi ha detto cose che non avrei voluto sentire, è stato onesto. Inizialmente volevo vedere cosa sarebbe successo, ma quando hanno messo sotto contratto un nuovo portiere ho capito che sarei diventato il terzo. Non ho mai rinunciato a lottare per un posto, ma il tecnico ha acquisito molto potere nello spogliatoio, anche nella gestione dei contratti. Il nuovo portiere è un grande acquisto per loro, a volte bisogna essere intelligenti e ringrazio il Torino per l’opportunità che mi ha dato. Amo il Manchester City, hanno avuto fiducia in me da quando ero ancora un ragazzino. Ma questo è il calcio e non c’è niente di personale. Non ho niente contro il club, è stata una normale decisione professionale. Ho ancora un contratto di 2 anni con loro, ma è un aspetto relativo: hanno un manager che può rimanere lì a lungo e che ha preferito puntare su un altro portiere. Il Manchester City ha chiaramente un posto speciale nel mio cuore, ma ho dovuto pensare a me stesso”.