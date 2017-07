Contro il Guingamp, ieri, il Torino ha giocato la sua prima partita con un alto livello di difficoltà di quest'estate. Considerato, oltre il valore dell'avversario, il fatto che la Ligue 1 inizierà nel prossimo weekend e che quindi la formazione francese è molto più avanti nella preparazione, il 2-0 con cui i granata, senza l'infortunato Andrea Belotti, si sono imposti può ritenersi ancora di più un risultato positivo.

Tra i giocatori che più si sono messi in luce tra quelli schierati da Mihajlovic ci sono sicuramente i due marcatori, Obi e Zappacosta, ma anche Ljajic e Falque, ovvero coloro che dovranno fare la differenza in campionato. Da rivedere invece i neo acquisti Lyanco e Berenguer (quest'ultimo in particolare è apparso ancora fuori dagli schemi). Non sufficiente anche Baselli.