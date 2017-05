Minuto 83 di Torino-Sampdoria: Giampaolo richiama in panchina Fabio Quagliarella e al suo posto manda in campo Filip Djuricic, dalle tribune dello stadio Grande Torino partono bordate di fischi per l'ex attaccante granata che si accomoda a bordocampo evidentemente deluso e scuotendo la testa rivolge un ironico "complimenti" ai tifosi di casa.

Dopo che è emersa la drammatica storia di cui è stato vittima a causa di uno stalker, Quagliarella si aspettava un'accoglienza diversa in quello che è stato il suo stadio prima di trasferirsi alla Sampdoria: pur avendo chiarito l'equivoco della non esultanza a Napoli, i tifosi granata non gli hanno invece perdonato certi comportamenti nei derby, dai sorrisi e gli abbracci con i giocatori dopo le sconfitte, agli applausi ai tifosi della Juventus allo Stadium, fino alla non esultanza dopo il gol che ha ridato la vittoria al Torino in una stracittadina dopo vent'anni.