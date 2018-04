Allenamento tecnico-tattico per il Torino al Filadelfia in vista della trasferta di domenica a Bergamo contro l’Atalanta. Milinkovic-Savic è tornato in gruppo, mentre non hanno partecipato alla sessione odierna Barreca (lesione focale di basso grado al bicipite femorale sinistro), Iago Falque (affaticamento agli adduttori della coscia sinistra) e Obi. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto il centrocampista hanno evidenziato un piccolo stiramento al muscolo Ileopsoas sinistro: tra 7/10 giorni ulteriori controlli per verificare l’evoluzione clinica. Il Torino svolgerà l’allenamento di rifinitura domani pomeriggio, poi partenza per il ritiro prepartita di Bergamo.