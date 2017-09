Salvador Ichazo la scorsa estate sembrava essere uno dei giocatori destinati a lasciare il Torino, l'uruguaiano è invece rimasto ed è ora il terzo portiere della squadra di Sinisa Mihajlovic. Nonostante nelle gerarchie del tecnico serbo sia dietro a Salvatore Sirigu e a Vanja Milinkovic-Savic, Ichazo non si sente una riserva, come ha rivelato ai microfoni di Torino Channel. "Ogni giocatore deve dare il massimo sempre, io non mi sento né terzo né secondo né primo, sono parte della squadra e devo farmi trovare pronto perché non si sa mai. Scalare le gerarchie? Siamo tutti importanti, ognuno deve essere consapevole della maglia che indossa. Ognuno deve fare il massimo per alzare il suo livello e aiutare i compagni. Io mi alleno e cerco di migliorare sotto ogni aspetto, sono contento di stare qua e delle squadra che abbiamo. Io cerco di migliorare e tutti siamo importanti”.



Ichazo ha poi parlato del suo Uruguay e dei derby, sia quelli nel suo Paese che quello con la Juventus. "Si mi manca, ho un po’ di nostalgia di casa, ma sicuramente mi trovo molto bene qui a Torino, e con la squadra e il gruppo. Momenti speciali tra noi sudamericani? Sicuramente ogni giorno beviamo il mate, poi più avanti faremo delle grigliate. Queste cose ci fanno sentire un po’ più a casa. Come si vive il derby in Uruguay? Beh, Danubio-Defensor è una partita già molto sentita nel settore giovanile, e poi anche in prima squadra. Il derby con la Juventus? E’ bellissimo, una partita che ogni giocatore vuole giocare, ce l’abbiamo fra poco e speriamo di essere all’altezza”.