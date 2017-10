In attesa di conoscere le reali condizioni di Andrea Belotti, in casa Torino ci si sta preparando al peggio. Gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante hanno escluso una lesione dei legamenti del ginocchio, ma per Gallo potrebbe essere comunque costretto ad uno stop di alcune settimane. Le uniche alternative nel ruolo di prima punta che ha a disposizione Sinisa Mihajlovic sono i baby Umar Sadiq e Manuel De Luca.



Per questo motivo, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino starebbe valutando anche l'ipotesi di ingaggiare Alberto Gilardino. Il centravanti campione del mondo nel 2006 con l'Italia è attualmente svincolato: la scorsa stagione ha vestito per metà stagione la maglia dell'Empoli, poi quella del Pescara, ora è in cerca di una nuova sistemazione