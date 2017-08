Nel prossimo weekend la serie A si fermerà per lasciare spazio agli impegni della Nazionale. I tifosi del Torino non dovranno però aspettare due settimane prima di vedere nuovamente all'opera la squadra di Sinisa Mihajlovic, giovedì 31 agosto, infatti, la formazione granata scenderà nuovamente in campo per affrontera in amichevole la Luese, squadra che milita nel campionato di Prima categoria.



La partita si giocherà a Lu Monferrato, calcio d'inizio alle ore 17.30. Il test con la Luese sarà l'occasione per Sinisa Mihajlovic per provare gli eventuali nuovi giocatori che potrebbero arrivare in questi ultimi giorni di calciomercato. All'amichevole, ovviamente, non parteciperanno i vari giocatori impegnati con le rispettive nazionali.