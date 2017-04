La Mole Antonelliana, il simbolo della città di Torino, il prossimo 4 maggio, nell'anniversario della tragedia di Superga in cui nel 1949 persero la vita tutti i calciatori del Grande Torino, si illuminerà nuovamente di granata come era già accaduto lo scorso anno.

L'iniziativa era stato promossa da una raccolta firme organizzata dai tifosi per ricordare la squadra degli Invincibili che, dopo la seconda guerra mondiale, con le sue vittorie e il suo fascino ha saputo con le sue vittorie dare lustro a Torino e all'Italia intera. Come riportato dall'Ansa, l'iniziativa della Mole illuminata di granata e con il simbolo del Toro proiettato su una della sue facciate verrà ripetuta anche quest'anno.