Belotti va o resta? A questa domanda non è ancora arrivata una risposta certa e i tifosi fremono, guardano il calendario sperando che il 31 agosto arrivi in fretta e che quel giorno il Gallo indossi ancora la maglia granata. In attesa di capire cosa ne sarà del centravanti, il mercato del Torino è però bloccato.



Prima di investire grandi cifre su centrocampisti o altri attaccanti, Urbano Cairo vuole infatti capire se potrà contare o no anche sui soldi provenienti dalla cessione di Andrea Belotti. Non solo, il presidente granata deve anche capire quanto ricaverà dall'eventuale addio del suo numero: vero che sul contratto dell'attaccante c'è una clausola da 100 milioni di euro, ma è altrettanto vero che il giocatore potrebbe anche lasciare il Torino per una cifra inferiore.