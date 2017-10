Non solo Sinisa Mihajlovic. Ad avere il contratto in scadenza in casa Torino è anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Sono ormai otto stagioni che il dirigente è legato alla società granata ma nella prossima stagione potrebbe iniziare una nuova avventura.



Secondo quanto riportato da Toronews.net, infatti, Petrachi è finito nel mirino anche di altre società e sta valutando tutte le ipotesi per il proprio futuro. Già prima del mercato di gennaio la situazione potrebbe trovare una soluzione: o il direttore sportivo rinnoverà con il Torino o a fine campionato lascerà la squadra nella quale ha saputo forsi notare come dirigente.