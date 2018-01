Sasa Lukic sembrava ormai prossimo al rientro al Torino. Il centrocampista serbo in estate era stato ceduto in prestito al Levante ma nel club spagnolo ha finora giocato molto poco collezionando appena tre presenze in campionato. Per questo motivo la società granata, che non può cederlo ad un'altra squadra essendo Lukic sceso in campo nel match di Coppa Italia tra Torino e Trapani, stava valutando l'ipotesi di riportarlo alla base.



Il Levante però si è opposto e non sembra intenzionato a far terminare con sei mesi di anticipo il prestito. I contatti tra i dirigenti dei due club sono frequenti e nei prossimi giorni si attende una decisione definitiva sul futuro di Lukic.