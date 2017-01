Il Torino a gennaio proverà a completare la rosa con un colpo per reparto; in attacco è vicinissimo Iturbe della Roma che potrà essere la giusta alternativa a Iago Falque e Ljajic. In mediana gli obiettivi sono Donsah del Bologna e Ntcham, in forza al Genoa ma di proprietà del Manchester City. In difesa, invece, occhi puntati su Tonelli, che non sta trovando spazio al Napoli, e Vida della Dinamo Kiev. In uscita Bovo conteso da Pescara e Palermo.