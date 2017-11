Prima che il mercato di riparazioni inizi (il prossimo gennaio) il presidente del Torino Urbano Cairo dovrà fare i rinnovi dei contratti di alcuni dirigenti granata, tra questi c'è anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Il ds è legato alla società piemontese dal 2010 ma ora il suo rinnovo è in stand-by.



Le trattative erano stato abbozzate negli scorsi mesi, ma ora si sono bloccate. Le due parti stanno valutando se continuare insieme o no il proprio rapporto. Oltre a Petrachi, ha il contratto in scadenza anche il Responsabile del settore giovanili Massimo Bava che, in questi ultimi anni, si è fatto apprezzare per l'ottimo lavoro svolto che ha permesso alla società granata di vincere anche uno scudetto Primavera e uno scudetto Berretti.