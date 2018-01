Con Samuel Gustafson ormai prossimo alla cessione in prestito al Brescia, il Torino è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Uno dei principali obiettivi di mercato è Daniel Bessa del Verona ma, nel caso la trattativa con la società veneta non dovesse decollare, i dirigenti granata hanno pronta l'alternativa: Giannelli Imbula.



Il mediano belga-francese è da tempo un obiettivo di mercato del Torino, che lo aveva seguito anche nelle ultime due sessioni di mercato ma, a causa delle alte richieste economiche dello Stoke City, la trattativa non era mai decollata. Ora però le cose potrebbero cambiare perché Imbula, attualmente in prestito al Tolosa, sta giocando poco, può lasciare il club francese e lo Stoke City potrebbe decidere di venderlo negli ultimi giorni di mercato.