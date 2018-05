Se c'è un reparto del Torino che verrà rivoluzionato nella prossima estate quello è il centrocampo. Dei mediani attualmente a disposizione di Walter Mazzarri gli unici che certamente verranno riconfermati sono Daniele Baselli e Tomas Rincon.



Chi di sicuro lascerà la maglia granata è Mirko Valdifiori, che potrebbe tornare all'Empoli che ha da poco conquistato la matematica promozione in serie A. Ha la valigia in mano anche Afriyie Acquah, che potrebbe trasferirsi all'estero, magari in una squadra inglese: già la scorsa estate era stato a un passo dal trasferimento al Birmingham, poi l'ex tecnico Sinisa Mihajlovic bloccò la cessione. Qualche chance di restare l'ha invece Joel Obi, ma se dovesse arrivare l'offerta giusta anche lui sarà ceduto.