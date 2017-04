Il Torino quest'estate riceverà molte offerte dall'Inghilterra per l'attaccante Andrea Belotti. Come riporta il Sun, in particolare Arsenal e Manchester United sarebbero interessati, soprattutto dopo la conferma da parte del tecnico Mihaijlovic che difficilmente il giocatore potrebbe rifiutare 5 o 6 milioni di euro a stagione.



I club di Premier potrebbero presentare offerte stellari, addirittura superiori alla cifra di 100 milioni di euro prevista dalla clausola rescissoria che lega il centravanti ai granata, proprio in virtù dell'alta concorrenza sul 23enne.