Nel mercato di gennaio in casa Torino non ci sarà una vera e propria rivoluzione, semmai qualche aggiustamento alla rosa di Sinisa Mihajlovic. Questi aggiustamenti prevedono anche la partenza di almeno quattro giocatori: Samuel Gustafson, Simone Edera, Manuel De Luca e Umar Sadiq. Se i primi tre verranno ceduti in prestito per accumulare minuti e esperienza, Sadiq tornerà invece alla Roma, squadra che ne detiene il cartellino.



Ma i quattro calciatori precedentemente citati potrebbero non essere i soli a lasciare il Torino a gennaio,anche il difensore Kevin Bonifazi e gli esterni offensivi Lucas Boyé e Alejandro Berenguer potrebbero dover lasciare il Piemonte: il primo perché finora non ha trovato spazio, il secondo e il terzo perché non hanno reso secondo le aspettative.