Nell'Under 21 di Di Biagio che affronterà in amichevole la Polonia e la Spagna il Torino non sarà rappresentato solamente da Antonio Barreca e Marco Benassi (entrambi punti fermi delle nazionale), ci sarà anche un altro giocatore: Kevin Bonifazi.

Il difensore centrale, attualmente in prestito alla Spal, è infatti stato convocato per la prima volta da Di Biagio.