FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

Era previsto e c'è stato. Dopo una giornata passata con la squadra e le dichiarazioni molto forti sulla volontà di tenere il Gallo a meno di proposte da 100 milioni di euro,oltre l'una della scorsa notte per 30 minuti di confronto in cui spiegare la volontà di puntare ancora su di lui nonostante il corteggiamento del Milan e capirne le idee.- Il presidente ha confermato a Belotti la volontà di tenerlo e ha ricevuto la risposta in cui sperava:. Questa la posizione di Andrea, una scelta che fa felice il Torino pronto a scegliere con serenità come gestire la trattativa.- Detto che Belotti rimane in bilico,. I rossoneri ci riproveranno, il Torino ascolta ma senza l'ansia di una rottura imminente con Belotti:, questo il prezzo di cui discutere pur con eventuali contropartite nell'affare, da Paletta a Niang passando per un'eventuale idea Locatelli. Cairo ci crede, può tenere il Gallo; ma il Milan non si è ancora arreso...