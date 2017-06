Per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione il Torino è tornato sulle tracce di Godfred Donsah, mediano classe 1996 di proprietà del Bologna che era già stato seguito a gennaio.

Durante la sessione invernale l'affare non andò in porto a causa delle alte richieste economiche dei dirigenti rossoblù, ora però le cose potrebbe andare diversamente: i dirigenti delle due squadre negli scorsi giorni si sono incontrati e la trattativa per il trasferimento sotto la Mole del ghanese ha iniziato a prendere piede.