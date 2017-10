Arrivano brutte notizie dal Filadelfia dove, questa mattina, il Torino si è allenato per preparare la partita contro il Crotone di domenica: Lyanco, uno dei titolarissimi della squadra di Sinisa Mihajlovic, ha subito una distorsione alla caviglia destra che mette fortemente a rischio la sua presenza nel match dell'Ezio Scida.



Lyanco si aggiunge ad una lunga seria di calciatori indisponibili per la partita di domenica: oltre al centrale brasiliano non saranno infatti della partita neanche Andrea Belotti, Joel Obi, Afriyie Acquah e Antonio Barreca. Questi quattro stamattina hanno svolto un programma specifico di allenamento: Mihajlovic spera di recuperare almeno il terzino e il mediano ghanese per la partita contro la Roma.