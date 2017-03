L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la sfida tra Torino e Inter e spiega come entrambe le squadre abbiano ad un certo punto rotto gli schemi, giocandosela a viso aperto,



"Il problema dei lunghi inseguimenti è che non ammettono battute d’arresto, nemmeno minime. E invece l’Inter deve rallentare: non è proprio un deragliamento del treno nerazzurro in corsa, come si auspicava Sinisa Mihajlovic alla vigilia, ma somiglia tanto al capolinea sul binario che nel progetto crescente di Stefano Pioli poteva portare persino al terzo posto. I nerazzurri possono continuare a lottare per l’Europa più piccola, ma il sogno-Champions si ferma allo stadio Grande Torino, dove soltanto la Juve è riuscita a vincere e non può essere un caso. Il 2-2 è frutto di una partita che doveva essere il duello tra i migliori 9 in circolazione — Belotti e Icardi sono il numero uno e il numero due della classifica cannonieri — e invece a un certo punto, senza il loro contributo realizzativo, si trasforma in un confronto da Fight Club, un cazzotto io e un cazzotto tu e vediamo chi resta in piedi, perdendo quasi ogni senso tattico. Basta leggere il tabellino: il vantaggio dell’Inter dura sei minuti, il vantaggio del Torino la metà. Mancano i nomi più attesi, quelli del Gallo e di Maurito: per restare ai termini pugilistici, il confronto ha premiato un po’ di più il torinista, più dentro la partita".