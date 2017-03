E' Torino-Inter il primo anticipo del sabato della 29esima giornata di Serie A. Due squadre che stanno vivendo due momenti opposti con il club allenato da Stefano Pioli lanciato nella rincorsa ad un piazzamento Champions Leauge e i granata di Sinisa Mihajlovic ancora aggrappati ad un sogno Europa League che sembra ormai destinato a tramontare.



Il Torino ha vinto due delle ultime quattro sfide di campionato con l’Inter, ma all'Olimpico i padroni di casa hanno ottenuto solo due punti negli 12 precedenti con i nerazzurri. In casa infine, i granata hanno perso solo una partita in questo campionato, il derby contro la Juve. Era dall’ottobre del 1960 che l’Inter non segnava 5 o più gol in due partite di campionato consecutive. I nerazzurri hanno vinto cinque delle ultime sei gare esterne in Serie A (una sola sconfitta, con la Juventus), subendo solo tre reti nel parziale.



Andrea Belotti e Mauro Icardi, entrambi classe 1993, sono i due più giovani calciatori ad avere segnato almeno 20 gol in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei. Belotti con 8 e Icardi con 6 sono anche i due attaccanti ad aver segnato più gol di testa nei top-5 campionati europei 2016/17.