È Torino-Inter la quinta sfida del 31esimo turno di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torinovincono i granata 1-0 grazie a un gol di Adem Ljajic su assist di De Silvestri. L’Inter conduce in lungo e in largo la partita, ma sbatte contro un super Sirigu e non riesce a trovare la via della rete. Il primo tempo termina 1-0 grazie alla rete di Ljajic, che sfrutta alla perfezione il contropiede granata condotto da Belotti. L’Inter in precedenza aveva sfiorato il gol con una girata di Icardi, ma il portiere granata aveva risposto presente. Nel secondo tempo, l’occasione da gol più ghiotta capita sul mancino di Rafinha, che colpisce in pieno il palo. Nel finale, dentro Ranocchia al posto di D’Ambrosio, ma l’Inter non riesce a sfruttare i centimetri del difensore subentrato per affiancare Icardi in attacco.



INTER RESTA QUARTA - Finisce 1-0, l’Inter perde dopo cinque risultati utili consecutivi e resta al quarto posto in classifica a 59 punti. Nerazzurri a -1 dalla Roma, ma la Lazio con una vittoria sull’Udinese potrebbe superare la squadra di Spalletti. Il Torino coi tre punti resta al decimo posto, ma si porta a sole cinque lunghezze di distanza dalla Fiorentina e sei dal Milan, impegnato stasera contro il Sassuolo.



