Il trequartista serbo del Torino, Adem Ljajic ha dichiarato a Sky Sport: "Non è un momento semplice, abbiamo lasciato un po' di punti per strada in questo campionato, magari contro avversari che sulla carta erano inferiori, abbiamo pareggiato o perso qualche partita anche immeritatamente. Non mi piaceva parlare d'Europa anche quando le cose andavano bene, secondo me bisogna ragionare partita dopo partita e allenamento dopo allenamento, solo così si possono fare grandi risultati".



TORO-INTER - "Belotti e Icardi sono i due maggiori candidati a vincere la classifica cannonieri. Fanno tanti gol, Icardi li fa da un po' di anni, mentre il Gallo quest'anno sta facendo cose incredibili. Ne ha fatti 22 e poteva farne di più, segnando qualche rigore. E' un attaccante che dà veramente tutto in ogni allenamento e in ogni partita, spero continui così perché con i suoi gol abbiamo più possibiltà di vincere".