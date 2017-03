Nicola Ventola, doppio ex di Torino e Inter, ha parlato della gara di stasera ai microfoni di 'Italia nel pallone'. Tra i temi toccati anche la sfida tra bomber: Icardi e Belotti. Ecco le sue parole: "Siamo ancora negli anni '80 per molte cose. Ad esempio senza stadi di proprietà non c'è business e siamo indietro rispetto a tanti Paesi. Per questo sono contento che Roma e Fiorentina stiano facendo passi in avanti in questa direzione. Belotti-Icardi? Forse meglio Icardi per qualità e occasioni gol realizzate, ma in Belotti mi rivedo, si danna l'anima su ogni palla come facevo io e tra i due lo preferisco. Sono due grandi bomber. Su Juventus-Barcellona dico che i bianconeri hanno il 40% di possibilità di passare il turno. Difficile, ma per vincere la coppa devi batterle tutte. Lo scudetto del 2002? Avere uno Scudetto nel curriculum non sarebbe stato male. Quell'anno abbiamo giocato spesso io e Kallon, a causa degli infortuni di Vieri e Ronaldo e della squalifica di Recoba. Quel tricolore mi avrebbe dato altre opportunità, ma onestamente lo sento mio. Nello stesso anno arrivammo anche in semifinale di Coppa Uefa con il Feyernoord. Fu un'annata importante".