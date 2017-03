Lunedì sera contro la Lazio Juan Manuel Iturbe potrebbe fare il suo esordio da titolare in campionato con la maglia del Torino. Per l'attaccante, arrivato a gennaio in prestito dalla Roma, sarebbe la seconda bella notizia nel giro di pochi giorni, la prima è arrivata direttamente dal suo Paraguay: il ct Arce lo ha infatti convocato nella propria nazionale per la doppia sfida contro Ecuador e Brasile valida per le qualificazioni al Mondiale di Russia. Le due partite si giocheranno il 23 e il 28 marzo.