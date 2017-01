Uno spezzone di partita senza particolari squilli, un inizio di gara incoraggiante a San Siro contro il Milan prima di qualche errore di troppo e una serie di palloni letteralmente regalati agli avversari ieri sera. L'inizio dell'avventura in granata di Juan Manuel Iturbe non è certo stato dei migliori.

L'attaccante paraguaiano, arrivato in prestito dalla Roma nelle scorse settimane, arriva da una serie di campioni complicati con la maglia giallorossa in cui ha reso meno del previsto: il Torino è quindi per lui la grande opportunità del rilancio, per dimostrare di valere quei 30 milioni che la Roma spese per prenderlo dal Verona anticipando la Juventus. La cura Mihajlovic, al momento, non sembra però funzionare. A Iturbe va però concesso ancora del tempo per integrarsi negli schemi della sua nuova squadra e dare quel contributo sperato dai tifosi granata.