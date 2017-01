In queste partite non uscire con i tre punti dà fastidio ma anche tanta voglia di tornare subito in campo per rifarci presto!

Dopo il 2-2 di ieri sera contro il, in casac'è tanta delusione per una vittoria gettata al vento dopo averla avuta nelle proprie mani. Lo dimostra anche il messaggio postato su Twitter da uno dei protagonisti granata della partita di ieri: Juan Manuel. "In queste partite non uscire con i tre punti dà fastidio ma anche tanta voglia di tornare subito in campo per rifarci presto!" ha cinguettato l'attaccante paraguaiano.