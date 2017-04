Il Torino a fine stagione non pagherà i 12 milioni di euro necessari per riscattare Juan Manuel Iturbe dalla Roma. L'attaccante paraguaiano, al momento ko a causa di in infortunio, in questi mesi non è riuscito a convincere i dirigenti granata a spendere tale cifra per lui ma Sinisa Mihajlovic vorrebbe comunque averlo ancora a disposizione, essendo convinto che il giocatore possa tornare quello ammirato ai tempi del Verona.

Ecco perché in casa granata sta sempre più prendendo piede l'ipotesi di proporre alla Roma il rinnovo del prestito. Cairo proverà a convincere i dirigenti giallorossi ad accettare la proprosta ma la strada che intende percorrere il presidente del Torino sembra essere tutt'altro che semplice.