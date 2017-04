Dopo il pareggio interno con l'Udinese, domenica il Torino farà visita al Cagliari. Tra i protagonisti della partita potrebbe esserci anche Juan Manuel Iturbe che, ai microfoni di Torino Channel, ha parlato del momento della squadra granata: "Il punto con l'Udinese ci stava stretto, abbiamo giocato bene e abbiamo anche preso tre pali. Peccato per la squadra e peccato anche per l'infortuno Falque, ma sono contento a livello personale perché mi sono fatto trovare pronto nonostante il lungo viaggio per rientrare dalla Nazionale. A Cagliari dovremmo approfittare di tutte le occasioni che riusciremo a creare, scenderemo in campo con l'obiettivo di portare a casa la vittoria".

L'attaccante paraguaiano ha poi parlato anche del suo ambientamento a Torino. "Quando sono arrivato al Toro mi aspettavo di trovare più spazio rispetto a quanto ero riuscito ad averne a Roma, spero di continuare così e di riuscire ad aiutare la squadra. Ambientarmi non è mai stato un problema, qui ho trovato tanti sudamericani che mi hanno aiutato così come tutto lo staff tecnico e mister Mihajlovic".