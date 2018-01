Che Daniel Bessa sia uno degli obiettivi di mercato del Torino non è più un mistero: da settimane i dirigenti granata stanno portando avanti la trattativa con quelli dell'Hellas Verona per il centrocampista italo-brasiliano, ma l'affare sembra essere ora molto complicato. I dirigenti gialloblù infatti non sembrano intenzionato a cedere ora il giocatore.



La trattativa per Bessa è difficile, ma il Torino non sembra avere intenzionato di mollare: nei prossimi giorni proseguiranno i contatti, il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi sperano di riuscire a trovare un accordo prima della chiusura del mercato. Se non ci dovessero riuscire se ne riparlerà la prossima estate.