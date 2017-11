Quella arrivata in serata dal Comune non è la notizia che i tifosi del Torino si aspettavano: il Filadelfia non ha ancora ottenuto la piena agibilità. Al termine del sopralluogo della Commissione di vigilanza comunale, tenutosi questo pomeriggio, dal Palazzo di città hanno deciso che per il momento verrà rilasciato solamente un nullaosta provvisorio. Di seguito il comunicato del Comune:



"In data odierna si è svolto il sopralluogo già programmato presso lo stadio Filadelfia della commissione comunale di vigilanza. Domani verrà rilasciato il nullaosta provvisorio di agibilità e fra 30 giorni, ultimati alcuni piccoli interventi di natura tecnica, quello definitivo".