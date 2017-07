Il Torino non ha ancora abbandonato l'idea di portare sotto la Mole Giovanni Simeone. L'eventuale arrivo dell'attaccante argentino dipende però da quel che ne sarà di Andra Belotti: difficilmente, infatti, i granata decideranno di acquistare il Cholito se il Gallo dovesse restare, come invece Cairo e Petrachi speravano di fare nelle scorse settimane. L'attaccante scelto per eventualmente affiancare Belotti è infatti Duvan Zapata del Napoli.



Simeone resta sempre nel mirino anche della Fiorentina, il Torino dovrà quindi riuscire a battere la concorrenza dei viola, prima però bisognerà capire se Belotti resterà o se invece lascerà la squadra piemontese per trasferirsi al Milan o al Chelsea.