Con Joe Hart sempre più vicino all'addio a fine stagione, il Torino da tempo sta valutando varie ipotesi per il ruolo di portiere titolare nel prossimo campionato. Uno dei giocatori maggiormente seguiti è il portiere dell'Empoli, ma di proprietà della Roma, Lukasz Skorpuski.

La società granata ha già avviato i contatti sia con il club capitolino che con l'agente del giocatore ma, prima di mettere a segno l'affondo decisivo per acquistare il polacco, vuole valutare il giovane Vanja Milinkovic-Savic. L'arrivo al Torino di Skorupski dipende infatti dal portiere serbo, già acquistato per la prossima stagione: se Mihajlovic lo riterrà pronto per giocare titolare in serie A, allora Skorupski non approderà sotto la Mole, altrimenti sarà lui la prima scelta per essere il nuovo numero uno granata.