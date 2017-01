L'Arsenal ha messo nel proprio mirino Andrea Belotti. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Sun, il club londinese starebbe pensando proprio all'attaccante granata per rinforzare il proprio reparto offensivo e sarebbe disposta anche ad offrire 65 milioni di euro al Torino. Non ora però, ma a fine campionato: il Gallo è infatti ritenuto troppo costoso per il mercato di gennaio mentre potrebbe essere un obiettivo maggiormente alla portata nella prossima estate.

Pur essendo 65 milioni di euro una cifra considerevole, è però ancora lontana dai 100 milioni previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto stipulato un paio di mesi fa dall'attaccante con la società granata: i 65 milioni potrebbero quindi non bastare all'Arsenal per arrivare a Belotti.